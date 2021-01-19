Адвокат заключила сделку со следствием по делу о получении взятки судьей из Лыткарина

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Адвокат Ирина Кувакина дала признательные показания в рамках уголовного дела о получении 13 млн рублей судьей Лыткаринского городского суда Сергеем Котовым за обещание помощи по делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, адвокат Кувакина заявила следствию, что судья вымогал взятку "за положительный исход по делу".

"В ходе следственных действий после задержания сотрудниками ФСБ адвоката Кувакиной Ирины Васильевны, которая оформила добровольную явку с повинной с заявлением о преступлении со стороны судьи, юрист подписала заявление о сделке со следствием, подробно рассказав детали о передаче взятки, - сказал собеседник агентства. - Она отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении".

Согласно данным Лыткаринского суда, в производстве судьи Котова с весны прошлого года в отношении двух фигурантов находится уголовное дело, возбужденное по ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества") и ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенное организованной группой"). Одной из защитников по делу является Ирина Кувакина.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источник ТАСС, при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России правоохранительными и следственными органами на прошлой неделе в ходе спецоперации в Подмосковье был задержан с поличным при получении взятки в 13 млн рублей судья Сергей Котов, после чего он был отпущен из-за своего особого статуса "до соответствующего решения квалифкомиссии". По данным источника агентства, дело находится в областном управлении Следственного комитета РФ, следователи должны будут обратиться в Высшую квалификационную коллегию судей России за разрешением следствию возбудить в отношении Котова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сообщалось также, что при передаче денег судье был задержан адвокат, чей статус не был определен.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС не располагает.