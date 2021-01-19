{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Гособвинитель запросил 25 лет колонии Шамсутдинову, устроившему стрельбу в Забайкалье

Рамиль Шамсутдинов Алексей Малашенко/ТАСС
Описание
Рамиль Шамсутдинов
© Алексей Малашенко/ТАСС

ЧИТА, 19 января. /ТАСС/. Государственный обвинитель во вторник попросил назначить 25 лет лишения свободы рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, который осенью 2019 года устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае и убил восемь человек, передает корреспондент ТАСС из зала 2-го Восточного окружного военного суда.

"Предлагаю суду Шамсутдинова Рамиля Салимчановича признать виновным <...> Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы", - сказал гособвинитель.

Теги
РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
В Якутии произошло землетрясение
Очаг находился на глубине 15 км
Читать полностью