Гособвинитель запросил 25 лет колонии Шамсутдинову, устроившему стрельбу в Забайкалье

ЧИТА, 19 января. /ТАСС/. Государственный обвинитель во вторник попросил назначить 25 лет лишения свободы рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, который осенью 2019 года устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае и убил восемь человек, передает корреспондент ТАСС из зала 2-го Восточного окружного военного суда.

"Предлагаю суду Шамсутдинова Рамиля Салимчановича признать виновным <...> Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы", - сказал гособвинитель.