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В Комсомольске-на-Амуре умерла подопечная интерната для престарелых с ожогами 90% тела

Пожар произошел из-за неисправности нагревательного матраса

ХАБАРОВСК, 19 января. /ТАСС/. Прокуроры проверяют дом-интернат для престарелых и инвалидов в Комсомольске-на-Амуре после смерти одной из подопечных, госпитализированной с сильными ожогами, полученными при пожаре. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края. 

"19 января 2021 года из КГБУ "Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов" в лечебное учреждение доставлена 76-летняя женщина с ожогами 90%", - говорится в распространенном релизе. 

Уточняется, что причиной возгорания явилась неисправность нагревательного матраса, который использовала постоялица интерната. 

Прокуроры оценят работу руководства учреждения, в том числе соблюдения требований пожарной безопасности. 

Как уточнили ТАСС в прокуратуре Хабаровского края, женщина умерла в больнице. "Произошло возгорание, женщина в пламени выбежала в коридор, тушили огнетушителем, скончалась в реанимации", - сказал представитель прокуратуры.

В данную новость были внесены изменения (06:11 мск) - добавлены подробности

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