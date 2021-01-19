В крещенской купели на Сахалине обнаружили нефтепродукты

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 января. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Сахалинской области обнаружили нефтепродукты в воде крещенской купели на озере Черное в Углегорском районе на Сахалине. Купание в этом месте запрещено, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе управления.

"Было выявлено наличие маслянистой пленки на воде в купели, что свидетельствует о наличии остатков нефтепродуктов в воде водоема, присутствие которых представляет опасность для здоровья людей", - сообщили в управлении.

По информации Роспотребнадзора, результаты проведенных исследований показали превышение нормативных показателей по содержанию нефтепродуктов во всех трех пробах, отобранных из купели на озере Черное. Было принято решение о запрете купания населения в этом месте, письмо с этой информацией вручено мэру Углегорского городского округа.