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В крещенской купели на Сахалине обнаружили нефтепродукты

Маслянистую пленку выявили на воде в купели на озере Черное

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 января. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Сахалинской области обнаружили нефтепродукты в воде крещенской купели на озере Черное в Углегорском районе на Сахалине. Купание в этом месте запрещено, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе управления.

"Было выявлено наличие маслянистой пленки на воде в купели, что свидетельствует о наличии остатков нефтепродуктов в воде водоема, присутствие которых представляет опасность для здоровья людей", - сообщили в управлении.

По информации Роспотребнадзора, результаты проведенных исследований показали превышение нормативных показателей по содержанию нефтепродуктов во всех трех пробах, отобранных из купели на озере Черное. Было принято решение о запрете купания населения в этом месте, письмо с этой информацией вручено мэру Углегорского городского округа.

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