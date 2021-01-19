На окраинах Норильска появились стаи волков

КРАСНОЯРСК, 19 января. /ТАСС/. Стаи волков появились на окраинах Норильска в Красноярском крае. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

"На окраинах жилой зоны районов Талнах, Кайеркан, поселка Алыкель, а также в районе хвостохранилища "Лебяжье" отмечено появление опасных диких животных", - говорится в сообщении.

В мэрии добавили ТАСС, что в районе хвостохранилища зафиксировано появление двух-трех волков, которые загрызли собаку. Информация передана в полицию и в Норильское общество охотников.

По данным Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, готовится приказ о регулировании численности волков на севере. Документ будет подписан в ближайшее время. На окраинах Норильска усилен контроль за дикими животными, который ведут три оперативные группы. В их составе охотинспекторы Минэкологии края, охотпользователи и сотрудники правоохранительных органов.

В другом муниципалитете Красноярского края - Эвенкии, где на улицах села Ванавара обнаружили волка, жители обеспокоены информацией о появлении хищников. В поселковом чате Туры, райцентра Эвенкии, активно обсуждается видео, на котором волк разрывает собаку. Действие якобы происходит в Туре. Там же другие пользователи пишут, что их знакомые видели хищников в разных местах поселка, сообщила во вторник администрация района.

"Мы провели опрос людей, которые в чате сообщали, что видели волков. В ходе разговора выясняется, что видели не они, а знакомые знакомых. Видео, которое туринцы активно пересылали друг другу вообще снято не у нас, а в Калмыкии. Но паника уже посеяна. Несмотря на это, сейчас мы как минимум дважды в день проводим патрулирование окраин поселка Тура. Пока ни самих хищников, ни их следов нами не обнаружено", - процитировали в администрации слова главного специалиста Охотинспекции Эвенкии Ивана Архипова.