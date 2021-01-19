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СМИ: в Индии не менее 15 человек погибли при наезде грузовика

В темноте водитель самосвала проехал по рабочим, ночевавшим на обочине дороги, передает телеканал NDTV

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 января. /ТАСС/. По меньшей мере 15 поденных рабочих, шедших пешком в город на заработки и ночевавших на обочине дороги, погибли при наезде на них грузовика. Как сообщает телеканал NDTV, инцидент произошел в ночь во вторник на шоссе примерно в 60 км от города Сурат в западном штате Гуджарат.

По этой информации, в темноте водитель самосвала проехал по рабочим. В результате 12 человек погибли на месте и еще восемь получили серьезные травмы. Трое пострадавших позднее умерли в больнице, состояние еще нескольких тяжелое.

Как сообщает газета The Times of India со ссылкой на полицию штата, перед наездом на людей самосвал столкнулся с трактором, после чего был отброшен в их сторону.

Правоохранители начали расследование происшествия.

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