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В Японии при уборке снега погибли более 60 человек

Большинство погибших - это пожилые люди. Они падали с крыш своих домов, пытаясь очистить их от снега, или погибали под снежными завалами
© AP Photo/Kiichiro Sato

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Правительство Японии окажет экстренную финансовую помощь северным районам страны, где не хватает ресурсов для уборки снега. Как сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба, более 60 человек погибли при расчистке заваленных домов.

"Государство, - сказал он, - быстро подсчитает необходимые суммы и предоставит помощь для безопасной уборки снега. Мы крайне озабочены рекордным числом погибших при расчистке". По словам министра, число жертв уже превысило предыдущий печальный рекорд, который был установлен зимой 2017-2018 годов.

На севере главного японского острова Хонсю и на северном острове Хоккайдо с декабря прошлого года не прекращаются мощные снегопады. Они неоднократно вызывали перебои в движении транспорта, нарушали работу коммунального хозяйства.

Большинство погибших при расчистке заваленных снегом построек - пожилые люди. Они падали с крыш своих домов, пытаясь очистить их от снега, или погибали под снежными завалами. Правительство в связи с этим дало указание местным органам власти использовать выделяемые ресурсы в первую очередь для помощи населению.

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