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Сход лавины на горнолыжную трассу на Домбае
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По предварительным данным, людей под сошедшей на Домбае лавиной нет

Источник в экстренных службах отметил, что заявления о пропаже людей не поступали

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Людей под лавиной, сошедшей в понедельник на Домбае в Карачаево-Черкесии, по предварительным данным, нет.

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Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Предварительно, местонахождение всех людей установлено, заявления о пропаже не поступали, что свидетельствует об отсутствии пострадавших под лавиной", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что поисковые работы пока будут продолжены, чтобы убедиться, что под толщей снега точно никого нет.

В экстренных службах сообщили, что длина лавины составила 600 м, ширина - 100 м, глубина - до 5 м. Всего спасатели уже обследовали площадь в 25 тыс. кв. м.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСход лавины на горнолыжную трассу на Домбае
Сход лавины на горнолыжную трассу на Домбае
Сход лавины на Домбае. Главное
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