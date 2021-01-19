Дело о халатности возбудили после схода лавины в КЧР

ЧЕРКЕССК, 19 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после схода лавины на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии, сообщили во вторник в республиканском следственном управлении СК РФ.

"После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека")", - говорится в сообщении.