В Астрахани горит административное здание на территории СИЗО

АСТРАХАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание в административном здании на территории СИЗО №1 в Астрахани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

"Загорание в кабинете на 2 этаже в административном здании на территории СИЗО №1. Предварительная площадь - 30 кв. м", - говорится в сообщении.

На месте работают 34 человека, задействовано 10 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Астраханской области, пострадавших нет. В пресс-службе МЧС подтвердили, что сообщений о пострадавших не поступало.