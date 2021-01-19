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Подводные поиски разбившегося в Индонезии Boeing приостановлены

Представитель национального поисково-спасательного агентства сообщил, что высота волн достигает 2,5 м, поэтому водолазы не могут приступить к работам

СИНГАПУР, 19 января. /ТАСС/. Индонезийские спасатели во вторник приостановили поиски жертв и фрагментов черного ящика разбившегося в Яванском море Boeing 737-524 под водой. Об этом, как передает портал Detik, рассказал журналистам представитель национального поисково-спасательного агентства М. Расман.

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"Высота волн достигает 2,5 м, поэтому водолазы не могут приступить к поискам", - приводит его слова портал. "Сегодня очень рискованно проводить подводные работы, тем не менее операция продолжается на поверхности", - уточнил Расман.

Руководитель национального поисково-спасательного агентства Багус Пурухито в понедельник объявил о продлении поисков до 21 января. На данный момент удалось найти "черный ящик", фиксировавший параметры полета. Следователи уже приступили к изучению содержавшейся там информации. Однако второй - речевой самописец - разрушился, были найдены только его некоторые элементы, в том числе маяк, передававший сигнал.

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