В Архангельске у местного жителя изъяли 30 самодельных взрывных устройств

АРХАНГЕЛЬСК, 19 января. /ТАСС/. Следственное отделение ФСБ возбудило уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Архангельска, подозреваемого в изготовлении самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом во вторник сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Архангельской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Незаконные изготовление взрывных веществ и взрывных устройств", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства подозреваемого изъяты 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур.