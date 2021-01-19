В Подмосковье похитили младенца

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Следователи задержали троих обвиняемых в похищении новорожденного мальчика в подмосковном Подольске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 25 декабря 2020 года две женщины в квартире в Подольске, введя в заблуждение хозяйку квартиры о необходимости оказания срочной медицинской помощи ее месячному сыну, похитили его и скрылись на автомобиле, которым управлял мужчина, осведомленный об их намерениях.

"В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить причастность к совершенному преступлению троих жителей Пензенской области. 18 января они были доставлены в следственный отдел Подольска для задержания и проведения следственных действий", - сообщила Врадий.

Сейчас мальчик находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователь будет ходатайствовать о мере пресечения всем троим задержанным.