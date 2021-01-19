Пожарные ликвидировали открытое горение в здании СИЗО в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании, расположенном на территории СИЗО № 1 в Астрахани, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону во вторник.

"Ликвидация открытого горения [объявлена] в 11:12 (10:12 мск), площадь не увеличилась", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пожар начался в серверном помещении.

В пресс-службе регионального УФСИН ТАСС сообщили, что личный состав во время возгорания был эвакуирован. Сейчас обстановка в следственном изоляторе стабилизировалась, учреждение работает в штатном режиме.

Сообщение о возгорании в кабинете административного здания на территории СИЗО № 1 в Астрахани на площади 30 кв. метров поступило утром во вторник. Пострадавших при происшествии нет, на месте работают 34 человека и 10 единиц техники.