Мужчина, отравивший и ограбивший 30 человек в центре Москвы, частично признал вину в суде

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, отравивший в центре Москвы 30 человек с целью ограбления, частично признал вину в преступлениях в ходе рассмотрения его дела по существу в Басманном суде. Об этом ТАСС рассказала адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко.

"В настоящее время идет допрос потерпевших. Сам Сабанов еще не давал показаний по существу своего уголовного дела, однако заявил, что частично признает вину. Не признает он только причастность к причинению тяжкого вреда здоровью", - сказала она.

Сабанова обвиняют более чем в 35 эпизодах преступлений по статьям 158 ("Кража"), 325 ("Похищение или повреждение документов"), 159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа), а также ч. 4 ст. 162 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ.

По версии следствия, Сабанов в районе Чистых прудов знакомился с людьми, употребляющими спиртные напитки или находившимися в состоянии алкогольного опьянения. После этого он приглашал их в безлюдное место, где убеждал выпить жидкость, в которую были добавлены лекарственные препараты, либо добавлял их в бутылку жертвы. Эти лекарства обладали угнетающим воздействием на центральную нервную систему человека, поэтому его жертвы теряли сознание. После этого он грабил своих жертв. Всего от действий Сабанова пострадали 30 человек, пятерым из которых был причинен тяжкий вред здоровью. Стоимость похищенного им имущества превышает 1 млн рублей.