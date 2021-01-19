Прокуратура заявила, что спуск лавины на Домбае не был контролируемым

ЧЕРКЕССК, 19 января. /ТАСС/. Спуск лавины на горнолыжном курорте в поселке Домбай в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР), который произвели сотрудники Домбайского военизированного противолавинного отряда, был неконтролируемым, сообщили журналистам в прокуратуре республики.

"По предварительным данным, 18 января около 13 часов сотрудниками Домбайского военизированного противолавинного отряда ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы" были произведены выстрелы из специализированного орудия для принудительного спуска лавины с верхней части склона горы Мусса-Ачитара. Вследствие чего произошел неконтролируемый сход снежной лавины на участок местности, где находилось значительное число людей, один из которых погиб", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что сотрудники ведомства будут контролировать ход расследования уголовного дела о халатности должностных лиц, повлекшей смерть человека. Дело о халатности ранее было возбуждено следственным отделом по городу Карачаевску следственного управления Следственного комитета РФ по КЧР.