В Ульяновске бывшего полицейского приговорили к семи годам колонии за взятки

УЛЬЯНОВСК, 19 января. /ТАСС/. Суд приговорил экс-полицейского Алексея Борисова к семи годам колонии строгого режима и штрафу за получение взяток в размере более 700 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник прокуратурой региона.

"Борисов признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, а равно за общее покровительство и попустительство по службе, за незаконные действия (бездействие), совершенные в крупном размере"), и приговорен к семи годам колонии строгого режима со штрафом в размере 1 420 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на три года", - отмечается в сообщении.

Установлено, что в 2015-2018 годах на территории Ульяновска действовала организованная преступная группа, специализировавшаяся на незаконном проведении азартных игр с использованием 19 автоматов. Ее члены предложили оперуполномоченному отделения по обслуживанию Засвияжского района отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Ульяновску Алексею Борисову за взятку в размере от 20 до 70 тыс. рублей ежемесячно своевременно предоставлять им служебную информацию о подготовке сотрудниками правоохранительных органов мероприятий по пресечению указанных противоправных действий.

В июне 2018 года деятельность преступной группы пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. В целом оперуполномоченный незаконно получил более 700 тыс. рублей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону, сотрудника уволили из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям в 2016 году по результатам проверки. "Факт его противоправной деятельности выявлен в результате оперативных мероприятий сотрудников оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Ульяновской области и регионального управления ФСБ", - сказала собеседница агентства.