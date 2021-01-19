Суд обязал Бастрыкина провести проверку по факту вымогательства взятки экс-главой ГВСУ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд (МГВС) признал незаконными бездействие главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина из-за отсутствия процессуальной проверки по заявлению экс-начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил и ЦСКА Михаила Барышева, обвинившего экс-руководителя Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК Александра Сорочкина в вымогательстве у него взятки. Это следует из постановления суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Жалобу адвоката в интересах Барышева удовлетворить, признать незаконным бездействие председателя Следственного комитета РФ генерала юстиции Александра Бастрыкина, связанное с нерассмотрением сообщения о преступлении (явки с повинной) Барышева, и обязать Бастрыкина устранить допущенные нарушения", - говорится в судебном решении.

В обоснование жалобы, как следует из документа, заявитель указал, что в марте 2020 года он подал через приемную Генпрокуратуры РФ заявление своего подзащитного о даче им взятки руководителю ГВСУ Сорочкину, в котором изложил обстоятельства совершения преступления и приложил подтверждающие документы. Данное заявление было направлено Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым для рассмотрения главой СК Бастрыкиным, но какого-либо процессуального решения (о возбуждении либо отказе в возбуждении дела) по заявлению не было принято.

В ходе рассмотрения жалобы представитель следствия заявил в суде, что явка с повинной Барышева в органы следствия не поступала и никто из должностных лиц ГСУ СК России бездействия по этому поводу не совершал. Как установил суд, заявление Барышева действительно было передано из Генпрокуратуры в СК для рассмотрения, в связи с чем было вынесено постановление обязать главу СК устранить нарушения.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы признал незаконными итоги доследственной проверки следователей центрального аппарата СК по другому заявлению Барышева, которые отказались возбуждать дело о вымогательстве у экс-главы ГУРЛС ВС и ЦСКА взятки Сорочкиным.

Указом президента РФ от 22 апреля 2020 года Сорочкин был досрочно освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы (по данным источника ТАСС, это произошло через месяц после поручения генпрокурора о проверке заявления Барышева). В декабре 2019 года ГВСУ СК РФ предъявило Барышеву обвинение в окончательной редакции, вину он не признает. Барышев обвиняется в четырех эпизодах получения взяток (ст. 290 УК РФ), покушении на побег (ч. 3 ст. 30, ст. 313 УК РФ), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в связи с его руководством организацией Всемирных зимних военных игр Сочи-2017. Ранее сообщалось, что игры были организованы в условиях полного отсутствия госфинансирования в установленные сроки и признаны на тот момент лучшими в их истории.