Глава КЧР заявил об отсутствии информации о том, что под лавиной на Домбае остаются люди

ЧЕРКЕССК, 19 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии не располагают информацией о том, что под лавиной в горах региона могут оставаться люди. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram .

"На данный момент у нас нет информации, чтобы кто-то еще мог находиться под лавиной", - написал Темрезов, отметив, что на склоне горы Мусса-Ачитара, где произошел сход лавины, продолжаются поисково-спасательные работы.

Глава КЧР подчеркнул, что продолжается отработка любой информации, поступающей по телефону горячей линии. Темрезов напомнил, что найдены четыре человека, в отношении которых поступала информация о предположительном нахождении в месте схода лавины.

Ранее во вторник источник в экстренных службах также сообщил, что, по предварительным данным, людей под лавиной не осталось. При этом он добавил, что поисковые работы пока будут продолжены, чтобы убедиться, что под толщей снега точно никого нет. По данным экстренных служб, длина лавины составила 600 м, ширина - 100 м, глубина - до 5 м.