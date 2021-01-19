После схода лавины в Норильске возбудили новое уголовное дело

"Прокуратура в следственный орган направила материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц"). Расследование уголовного дела поставлено на личный контроль прокурора края", - говорится в сообщении.

КРАСНОЯРСК, 19 января. /ТАСС/. Новое уголовное дело возбуждено по факту схода лавины на горнолыжном комплексе "Гора Отдельная" в Норильске, в результате чего погибли три человека, а еще один получил травмы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

Дело возбуждено по результатам прокурорской проверки по использованию земельных участков на территории комплекса, а также строительству там домиков. Ранее ведомство сообщало, что оказавшиеся под лавиной домики были построены без разрешительной документации. Как уточнили ТАСС в ведомстве, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц администрации муниципалитета.

"Установлено, что вопреки требованиям закона муниципалитетом надлежащий контроль за фактическим использованием земельных участков, расположенных на территории спортивно-туристического комплекса "Гора Отдельная", а также законностью размещения строений, сооружений на них не обеспечен", - отметили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Одно также было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), второе - также по факту халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). В рамках дела о халатности под домашний арест был отправлен дежурный ЕДДС Норильска, на начальника ГО и ЧС Норильска был наложен запрет определенных действий.

Сход лавины произошел вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске. В результате ЧП погибла семейная пара и полуторагодовалый ребенок, 14-летний подросток с тяжелыми травмами был госпитализирован.