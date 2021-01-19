В ДТП в Башкирии погиб один человек

УФА, 19 января. /ТАСС/. Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Чекмагушевском районе Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС.

"На 62-м км автодороги Буздяк - Чекмагуш - Дюртюли Чекмагушевского района произошло ДТП, с участием двух легковых автомобилей: Daewoo Nexia и Volkswagen Jetta. В результате ДТП погиб водитель Daewoo Nexia, мужчина, 1970 года рождения, пять пострадавших доставлены на осмотр в ГБУЗ РБ Чекмагушевской ЦРБ", - сказано в сообщении.

В управлении ГИБДД по Башкирии предупреждает об ухудшении видимости до 500 м на дорогах из-за снегопада, и снежном накате. Ведомство рекомендует воздержаться от поездок без крайней необходимости.