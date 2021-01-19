Житель Москвы приговорен к двум годам за финансирование "Исламского государства"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Суд приговорил к двум годам и штрафу в размере 200 тыс. рублей жителя Москвы Айнадина Ярыкова за финансирование запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Приговором 2-го Западного окружного военного суда Ярыкову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей", - сообщили в СК.

Следствие и суд установили, что с ноября 2016 по май 2017 года Ярыков, проживая в Москве, знал об участии жителя Дагестана в деятельности ИГ (организация запрещена в РФ) в Сирии и финансировал организацию по его просьбе. Ярыков переводил деньги на сообщенные ему номера банковских карт. В отношении жителя Дагестана возбуждены уголовные дела об участии в деятельности террористической организации и организации финансирования терроризма.