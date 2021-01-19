СК возбудил уголовное дело после гибели капитана сухогруза у берегов Турции

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели российского капитана сухогруза Arvin при крушении в Черном море у берегов Турции. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)", - сообщила Марковская.