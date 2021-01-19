В Химках двое школьниц выпали из окна

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Одна школьница погибла и одна госпитализирована после падения из окна жилого дома в Химках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Две малолетние девочки упали с высоты на козырек подъезда 17-этажного жилого дома, расположенного по 1-й Лесной улице. Одна из девочек скончалась до приезда скорой помощи, второй ребенок доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в надзорном ведомстве.

На вид девочкам 12 лет, точный возраст уточняется. На место выехал Химкинский городской прокурор Денис Андреев. Городская прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей. Результаты проверки поставлены прокуратурой области на контроль.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, 12-летняя выпавшая из окна девочка госпитализирована, а 13-летняя - погибла. На месте происшествия работает следственная группа во главе с руководителем следственного отдела по Химкам, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

В новость внесены изменения (14:52 мск) - добавлены подробности по тексту.