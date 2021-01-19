В Москве задержан мужчина, ограбивший с ножом два магазина

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Полицейские в Москве задержали мужчину, который, угрожая ножом продавцу супермаркета, силой взял деньги из кассы, после чего попытался ограбить соседний магазин, но получил отпор от кассирши и сбежал. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу столицы задержан подозреваемый в разбоях", - сказала Волк.

Мужчина в медицинской маске подошел к кассе магазина "Дикси" с мелкой покупкой, дождался, когда продавец откроет кассу и, угрожая ножом, похитил выручку, несмотря на активное сопротивление кассира. После этого грабитель зашел в магазин "Пятерочка" на соседней улице с аналогичными намерениями, но кассирша дала ему отпор и не позволила украсть деньги.

Полицейские задержали мужчину в аэропорту при попытке улететь из Московского региона. Им оказался 28-летний рецидивист. Возбуждены уголовные дела по статье о разбое, подозреваемый заключен под стражу. Полиция считает, что на счету задержанного могут быть и другие случаи разбоя.