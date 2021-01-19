В центре Москвы мужчина обстрелял окно жилого дома из пневматического пистолета

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Молодой человек обстрелял окно жилого дома в Москве из пневматического пистолета, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным главка, в полицию поступило сообщение от граждан о стрельбе на Новорогожской улице. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в окно одной из квартир дома неизвестный гражданин произвел не менее четырех выстрелов. "В ходе проверки сотрудники полиции недалеко от места происшествия задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Подмосковья", - сказал собеседник агентства.

Установлено, что злоумышленник, находясь в компании двоих друзей, из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов в сторону жилого дома. В ходе личного досмотра у молодого человека изъят пневматический пистолет.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.