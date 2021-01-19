Экс-министра культуры Мордовии взяли под стражу из-за телефонных звонков свидетелям

ТАСС, 19 января. Ленинский районный суд Саранска изменил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве бывшему региональному министру культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Анатолию Чушкину из-за нарушения установленных ранее запретов. В частности он разговаривал по телефону, пользовался интернетом и связывался со свидетелями вопреки установленному запрету. Об этом сообщается во вторник на сайте суда.

В феврале 2020 года Чушкина арестовали, мера пресечения неоднократно продлевалась. 18 декабря 2020 года суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий до 19 января 2021 года включительно. Чушкину запретили использовать средства связи и выходить в интернет.

"После освобождения из-под стражи с его абонентского номера более 1000 раз осуществлялись телефонные соединения с многочисленными абонентами и использовался трафик сети Интернет, в том числе со свидетелями обвинения по уголовному делу, которые включены в список лиц, подлежащих вызову в суд. Мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Чушкина А. отменена, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок с 18 января по 10 июля 2021 года включительно, он взят под стражу в зале суда немедленно после оглашения постановления", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении Чушкина, материалы дела были направлены в Ленинский районный суд Саранска. По версии следствия, с марта 2017 года по октябрь 2018-го Чушкин похитил около 1 млн рублей, выделенных для реализации региональных проектов в сфере укрепления и развития межнационального и межэтнического сотрудничества и содействия духовному развитию граждан. Также с марта 2018 года по январь 2019-го вместе со своим знакомым он похитил более 5,1 млн рублей, выделенных из бюджета на оплату ремонтных работ на объектах "Свято-Предтеченская церковь" и "Паломнический Центр "Гостиница "Макаровская".

Чушкин возглавлял министерство с января 2017 года. До этого он занимал аналогичную должность в Министерстве по национальной политике. В декабре 2019 года Чушкин написал заявление об увольнении, а после отставки возглавил республиканский краеведческий музей.