Суд арестовал обвиняемого в краже из самолета Ил-80 в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 января. /ТАСС/. Обвиняемый в совершении кражи из "самолета судного дня" в городе Таганроге Ростовской области арестован до 4 марта. Об этом во вторник рассказала ТАСС адвокат Ольга Бояркина.

"4 января [по делу о краже из самолета] Ил-80 был задержан мой подзащитный Жора Хочунц, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта", - сказала собеседница агентства, добавив, что ее подзащитному уже предъявлено обвинение.

Бояркина добавила, что решение суда об аресте обжаловано. Обвиняемый содержится в СИЗО Таганрога.

В начале декабря прошлого года в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщили, что в дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК) с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов было обнаружено вскрытие грузового люка. Знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что неустановленные лица вскрыли грузовой люк самолета Ил-80, который находился на аэродроме Южный, из отсеков самолета пропали 39 радиостанций. Позже сотрудники Главного управления МВД России по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту хищения из самолета имущества на сумму более 1 млн рублей.

По данным открытых источников, Ил-80 представляет собой воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами в ходе ядерного конфликта. Самолет разработан на базе гражданского лайнера Ил-86. Всего на вооружение было принято четыре Ил-80.