Три человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Три человека, в том числе двое медиков, пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и скорой помощи у поселка Кореиз в Крыму, сообщается во вторник в Telegram-канале "Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи".

"Сегодня днем возле поселка Кореиз произошло ДТП с участием легкового автомобиля Skoda и автомобиля скорой медицинской помощи. В результате столкновения пострадали три человека, двое из которых сотрудники скорой медицинской помощи. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. "ГБУЗ Республики Крым "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" призывает всех жителей полуострова во избежание дорожно-транспортных происшествий быть предельно осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения", - отмечается в сообщении.