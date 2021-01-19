СК возбудил дело после загрязнения озера, питающего два города в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело о превышении полномочий в отношении директора ФГБУ "Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Республики Дагестан". Его подозревают в загрязнении озера, обеспечивающего водой города Избербаш и Каспийск. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.

"Подозреваемый и должностные лица учреждения "Канал имени Октябрьской революции" путем открытия шлюза организовали сброс воды из канала в озеро Рыбье, являющееся обеспечивающим водоснабжением жителей городов Избербаша и Каспийска. В результате ухудшения качества воды в озере она пришла в негодность, стали значительно превышены максимально допустимые значения химических и микробиологических свойств питьевой воды", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в результате возникла угроза массового заболевания и отравления большого количества граждан. Тысячи граждан надолго остались без воды. Расследование дела продолжается.

В середине ноября, когда на Каспийск обрушились сильные дожди, в озеро Рыбье, откуда осуществляется водоснабжение города, попали дождевые стоки вместе с мусором.

После этого в кранах наблюдалось помутнение воды, и было принято решение приостановить подачу воды и организовать подвоз питьевой воды. Всего в Каспийске, который находится рядом с Махачкалой, проживают более 120 тыс. человек.