В Якутии возбудили уголовное дело в связи с отравлением пяти человек в жилом доме

ЯКУТСК, 19 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в связи с острым ингаляционным отравлением у пяти жильцов многоквартирного дома в Якутске, в том числе трех детей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Якутии.

19 января в следственные органы поступило сообщение об экстренной госпитализации пяти человек из жилого дома в Якутске - девочек-сестер семи и восьми лет, 14-летнего мальчика, 64-летней женщины и 62-летнего мужчины. Медики констатировали у них острое ингаляционное отравление неизвестным веществом средней и тяжелой степени.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, на место происшествия выехал руководитель следственного отдела по Якутску следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия), дежурный следователь, также следователь-криминалист республиканского следственного управления. "Проведен осмотр места происшествия, опросы и иные неотложные проверочные мероприятия, в ходе которых установлено, что причиной отравления жильцов квартиры явилось производство работниками управляющей компании в первом подъезде работ по откачке воды из-под дома с использованием бензиновой мотопомпы без обеспечения необходимой вентиляции", - добавили в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Как сообщали в пресс-службе прокуратуры Якутии, организована проверка по информации об отравлении жителей многоквартирного жилого дома, по предварительным данным, угарным газом.