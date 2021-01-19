Карантин из-за бешенства ввели в двух поселках Самарской области

САМАРА, 19 января. /ТАСС/. Карантин ввели в поселках Сергиевск и Исаклы в Самарской области из-за выявленных случаев бешенства у животных. Соответствующие постановления подписал губернатор Дмитрий Азаров.

"На основании представления руководителя департамента ветеринарии Самарской области постановляю признать территорию села Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области неблагополучной по бешенству животных и установить ограничительные мероприятия (карантин) с 19.01.2021 по 19.03.2021", - говорится в одном из постановлений.

Аналогичное поручение Азаров подписал в отношении поселка Исаклы. В документах сказано, что на территории двух сел необходимо прекратить торговлю домашними животными, а также вывоз кошек и собак за пределы карантинной зоны. Кроме того, запрещен вылов диких животных. Карантин будет отменен при условии, что все запланированные противоэпизоотические и профилактические мероприятия будут выполнены по истечении установленного срока, говорится в постановлениях.

Бешенство - острая вирусная болезнь, протекающая с тяжелым поражением нервной системы, которая чаще всего заканчивается летальным исходом. Данное заболевание поражает домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Болезнь опасна и для человека.