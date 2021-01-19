Главу Росимущества по Волгоградской области обвинили в коррупции

ВОЛГОГРАД, 19 января. /ТАСС/. Волгоградские следователи во вторник предъявили обвинение руководителю территориального управления Росимущества по Волгоградской области Юрию Ефимову в посредничестве при передаче взятки главному судебному приставу региона Владимиру Евстигнееву. Об этом сообщила журналистам представитель следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник.

"Начальнику территориального управления Росимущества Ефимову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере")", - сказала Рудник.

Она отметила, что в ближайшее время в Центральном райсуде Волгограда начнется судебное заседание, на котором рассмотрят ходатайство следователя об избрании меры пресечения обвиняемому в виде запрета определенных действий.

18 января суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий первому фигуранту этого уголовного дела - руководителю управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Волгоградской области Владимиру Евстигнееву, обвиняемому по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере").

Евстигнеев возглавляет ведомство с 2018 года. По данным следствия, в силу занимаемой должности Евстигнееву стало известно, что на торги выставлена арестованная в рамках исполнительного производства элитная иномарка, которую главный судебный пристав Волгоградской области решил приобрести себе через подставное лицо. Победитель торгов обязан был оплатить комиссионный сбор в размере 7% от стоимости автомобиля, иначе результаты были бы аннулированы. Решив сэкономить деньги, Евстигнеев потребовал, чтобы сумму комиссии (порядка 160 тыс. рублей) заплатил директор специализированной организации, которая в рамках государственного контракта занималась реализацией арестованного имущества.

Посредником в переговорах и получении денег выступил руководитель территориального управления Росимущества по Волгоградской области Юрий Ефимов, он стал руководителем управления в октябре 2019 года. Взамен обвиняемые пообещали предпринимателю попустительство в деятельности, в том числе неприменение в дальнейшем каких-либо штрафных санкций. Преступная схема была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и регионального главка МВД.