В Калининграде произошла массовая драка со стрельбой в воздух

КАЛИНИНГРАД, 19 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту драки с участием 10 человек со стрельбой в воздух, произошедшей в Калининграде 15 января. Прокуратура области признала возбуждение дела обоснованным и взяла ход следствия под контроль, сообщается во вторник на официальном сайте ведомства.

"Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с произошедшим конфликтом между водителями легковых машин, переросшим в драку со стрельбой на ул. Елизаветинской города Калининграда. Прокуратурой Ленинградского района города Калининграда признано законным постановление следователя СО ОМВД по Ленинградскому району города Калининграда от 19 января 2021 года о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 15 января на улице Елизаветинской в областном центре произошел конфликт между водителями легковых машин, переросший в драку со стрельбой, с участием порядка 10 человек, "в результате которого неустановленные лица, используя предмет, конструктивно схожий с оружием неустановленной марки, произвели не менее двух выстрелов в воздух, повредили автомобиль, а также причинили вред здоровью гражданину".