В Москве ребенок получил травмы, катаясь на тюбинге

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Прокуратура Москвы начала проверку после того, как ребенок получил травмы, катаясь на тюбинге. Об этом ТАСС сообщила во вторник руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, восьмилетний ребенок без сопровождения взрослых катался на тюбинге в районе Отрадное. "Во время катания он получил телесные повреждения и был госпитализирован", - сказала она.

Нефедова отметила, что проведение проверки поручено Бутырской межрайонной прокуратуре. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", - сообщила представитель прокуратуры.

Это не первое ЧП с детьми во время катания на тюбингах. 15 января при катании на тюбинге с горки на северо-западе столицы мальчик ударился головой и погиб. 10 января полицейские задержали водителя, который катал в Москве подростка на ватрушке за своим автомобилем, в результате чего он получил тяжелые травмы.