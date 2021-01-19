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Сход лавины на горнолыжную трассу на Домбае

МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте схода лавины в КЧР

В ходе поисков было обнаружено тело мужчины, кроме него погибших и пострадавших спасатели не нашли
© ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 19 января. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на склоне горы Мусса-Ачитара в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии завершены, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

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"Спасательные подразделения завершили работы на склоне горы Мусса-Ачитара, где накануне произошел сход снежной лавины. В ходе проведения поисково-спасательных работ 18 января было найдено тело мужчины, иные пострадавшие и погибшие не обнаружены. Тело сошедшей лавины спасатели обследовали в полном объеме", - сообщил представитель ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, по состоянию на 16:00 мск вторника было обследовано 60 тыс. кв. м снежной массы. "Всего в ликвидации последствий ЧС были задействованы 79 человек, две единицы техники", - добавили в ГУ МЧС.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСход лавины на горнолыжную трассу на Домбае
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