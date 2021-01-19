Полиция Украины допросила свидетеля, который передал записи по Шеремету

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Национальная полиция Украины допросила свидетеля, передавшего обнародованные ранее аудиозаписи, на которых якобы белорусские спецслужбы в 2012 году обсуждают намерение убить журналиста Павла Шеремета, взорвав его авто. Во время допроса он предоставил информацию, которая может ускорить процесс поиска заказчика преступления, сообщила во вторник пресс-служба МВД Украины на своем официальном сайте.

"Для получения дополнительной информации, которая поможет выйти на след заказчиков дерзкого убийства Павла Шеремета в центре столицы Украины, следователи Нацполиции допросили мужчину, который передал для опубликования вышеуказанные аудиозаписи. Он имеет процессуальный статус свидетеля. Во время допроса свидетель предоставил следователям информацию, которая может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета", - проинформировали в МВД.

В министерстве уточнили, что свидетелю во время пребывания на Украине обеспечена охрана. Сейчас полиция проверяет полученные от него данные, а аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу.

В МВД заявили, что Украина нацелена на межгосударственное сотрудничество для работы с этими записями. "Работники Нацполиции подготовили ходатайство об оказании международной правовой помощи на проведение дополнительных следственных действий на территории государств, связанных с обнародованным аудиозаписи", - сообщили в министерстве.

Национальная полиция Украина, напомнили в МВД, в декабре 2020 года с помощью Службы внешней разведки страны получила данные от 2012 года, которые представляют интерес в установлении заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета. Позже фрагменты этой информации появились в публичном доступе в интернете: на аудиозаписях некие лица обсуждают убийство Шеремета. В частности, на обнародованных изданием EUobserver записях якобы фигурирует экс-глава белорусского КГБ Вадим Зайцев, который говорит о необходимости сделать "какую-то закладку" и таким образом убить Шеремета. Как сообщал позднее официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко, попавшие в интернет записи соответствуют версии украинского следствия и помогут найти заказчиков и организаторов убийства.

В настоящее время по делу Шеремета, машину которого взорвали в центре Киева в июле 2016 года, проходят бывшие участники силовой операции в Донбассе Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. По версии следствия, Дугарь якобы помогала готовить преступление, а Антоненко и Кузьменко непосредственно закладывали взрывчатку, а затем осуществили взрыв. По версии следствия, они выполняли заказ "неустановленных лиц с целью создания в обществе крайне резонансного события с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Все трое отрицают предъявленные обвинения.