В Питкяранте сняли режим ЧС после восстановления водоснабжения

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 января. /ТАСС/. Власти карельского города Питкяранта отменили режим ЧС, введенный с субботы из-за аварийного отключения водоснабжения. Об этом во вторник сообщили на сайте администрации Питкярантского района.

"В городе Питкяранта режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" отменен. Информация о начале работы детских садов и школ города будет опубликована после получения результатов анализа качества воды", - говорится в сообщении.

Водоснабжении в городе восстановили этой ночью, после завершения монтажа резервной ветки трубопровода. Экстренно строить временный отрезок сети решили после того, как специалистам не удалось разморозить оледеневший поверхностный участок центрального трубопровода на территории Питкярантского целлюлозного завода. Как ранее сообщал ТАСС, аварийное отключение воды в райцентре произошло 14 января, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Авария на водопроводе из-за заморозки сетей произошла также в арктическом поселке Рабочеостровске Кемского района Карелии, где продолжает действовать режим ЧС. Здесь тоже требуется строительство временного участка трубопровода для возобновления водоснабжения в шести одноэтажных и одном двухэтажном доме, а также в местной школе. Еще один поврежденный отрезок сети обеспечивает водой центр помощи детям. Рассматривается вариант строительства временного трубопровода с последующим ремонтом трассы летом, сообщили в пресс-службе правительства республики. Воспитанников рабочеостровского детского дома временно перевели в другие учреждения соцзащиты или общежития учебных заведений.