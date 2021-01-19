Жители Барнаула вторые сутки остаются без воды из-за коммунальной аварии

БАРНАУЛ, 19 января. /ТАСС/. Около 1,2 тыс. жителей Барнаула вторые сутки остаются без воды из-за аварии на водоводе. Промерзание почвы в 20-градусный мороз осложняет устранение аварии. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города со ссылкой на барнаульский водоканал.

По данным властей, повреждение на водоводе произошло накануне по улице Малахова в районе дома № 107. В результате аварии вода начала изливаться на дорогу. Коммунальщики расчистили наледь, однако решили начать ремонт в ночное время, так как улица Малахова - одна из крупнейших транспортных магистралей города. Изначально аварию планировали ликвидировать к утру вторника.

Как сообщает пресс-центр, ремонт осложняется тем, что труба залегает глубоко, а земля замерзла. Верхняя часть водовода проложена на глубине более 3 м, а поврежденный участок находится на глубине почти 7 м. Помимо экскаваторов, в ремонте задействована водооткачивающая техника. "Ориентировочное время окончания работ - 6:00 местного времени 20 января (2:00 мск). В настоящее время воды нет в нескольких десятках зданий, где проживают 1,2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Накануне в мэрии ТАСС уточняли, что отключать водоснабжение потребителей не планируют и коммунальщики ограничатся понижением давления воды у потребителей - эта мера должна была коснуться 180 тыс. жителей.