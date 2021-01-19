Бывший чиновник в Волгодонске подозревается в получении крупной взятки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника департамента строительства и городского хозяйства города Волгодонска Ростовской области, которого подозревают в получении взятки в размере 1 млн рублей. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"Следственным отделом по городу Волгодонску следственного управления СК РФ в рамках ранее возбужденного дела в отношении главы администрации города Волгодонска возбуждено и выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела благоустройства муниципального казенного учреждения "Департамент строительства и городского хозяйства" муниципального образования "Город Волгодонск". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - сообщил представитель ведомства.

По версии следствия, мужчина в 2017 году, будучи сотрудником департамента строительства и городского хозяйства, получил взятку в размере 1 млн рублей от представителя подрядной организации. От чиновника требовалось снять контроль над выполнением организацией работ по ремонту нескольких городских дорог.

Подозреваемый задержан, добавили в пресс-службе. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

16 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении главы администрации города Волгодонска Виктора Мельникова, которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Подстрекательство к превышению должностных полномочий"). По версии следствия, Мельников дал указания руководителю департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска подписать акты о приемке фактически невыполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех автодорог общего назначения в городе. 18 ноября суд освободил Мельникова под залог в размере 2 млн рублей.