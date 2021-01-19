У главы администрации Обского бассейна внутренних водных путей прошли обыски

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Обыски в рамках возбужденного ранее уголовного дела о мошенничестве прошли во вторник у руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей Сергея Павлушкина и в Сибирском институте водного транспорта. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В рамках раннее возбужденного уголовного дела о мошенничестве у руководителя ФБУ "Администрация Обского бассейна внутренних водных путей" Сергея Валентиновича Павлушкина и в институте водного транспорта были проведены обыски", - сообщил источник.

Согласно информации на сайте Сибирского государственного университета водного транспорта, Павлушкин является доцентом института, а также входит в состав его попечительского совета. Получить комментарий администрации Обского бассейна внутренних водных путей ТАСС пока не удалось.

ФБУ "Администрация Обского бассейна внутренних водных путей" обслуживает 7245 км водных путей. Географический район деятельности включается в себя Алтайский край, Республику Алтай, Новосибирскую область, Тюменскую область. Администрация осуществляет деятельность по пропуску судов, содержанию водных путей, диспетчерскому регулированию судов, государственному контролю и другим функциям.