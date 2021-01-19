Водитель легкового автомобиля сбил женщину с трехлетним ребенком на востоке Москвы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля сбил женщину с ребенком на улице Молостовых на востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 17:00 мск водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину с ребенком в районе дома 1Г по улице Молостовых . В данный момент их осматривают медики, после чего они будут доставлены в одну из столичных больниц", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ЧП устанавливаются.

Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, пострадавшему ребенку три года, у него ушиб лица.