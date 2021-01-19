МИД Белоруссии готов ответить на запрос Киева о записях по делу Шеремета

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Власти Белоруссии готовы рассмотреть обращение Киева по делу, связанному с опубликованными записями, на которых якобы белорусские спецслужбы в 2012 году обсуждают намерение убить журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил ТАСС во вторник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"В установленном порядке белорусская сторона готова рассмотреть запрос украинской стороны по интересующим ее вопросам по данной теме", - отметил он.

Ранее полиция Украины допросила свидетеля, передавшего обнародованные ранее аудиозаписи, на которых якобы белорусские спецслужбы в 2012 году обсуждают намерение убить журналиста Павла Шеремета, взорвав его автомобиль. По утверждениям МВД Украины, во время допроса он предоставил информацию, которая может ускорить процесс поиска заказчика преступления. При этом в ведомстве заявили, что Украина нацелена на межгосударственное сотрудничество для работы с этими записями.

Аудиозаписи появились в распоряжении Национальной полиции Украины в декабре 2020 года с помощью Службы внешней разведки страны, позже фрагменты этой информации появились в публичном доступе в интернете: на аудиозаписях некие лица обсуждают убийство Шеремета. В частности, на обнародованных изданием EUobserver записях якобы фигурирует экс-глава белорусского КГБ Вадим Зайцев, который говорит о необходимости сделать "какую-то закладку" и таким образом убить Шеремета. Как сообщал позднее официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко, попавшие в интернет записи соответствуют версии украинского следствия и помогут найти заказчиков и организаторов убийства.

В настоящее время по делу Шеремета, машину которого взорвали в центре Киева в июле 2016 года, проходят бывшие участники силовой операции в Донбассе Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. По версии следствия, Дугарь якобы помогала готовить преступление, а Антоненко и Кузьменко непосредственно закладывали взрывчатку, а затем осуществили взрыв. По версии следствия, они выполняли заказ "неустановленных лиц с целью создания в обществе крайне резонансного события с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Все трое отрицают предъявленные обвинения.