Суд Киева оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Шеремета

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева в ходе заседания во вторник оставил под стражей Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Ходатайство защиты (об изменении меры пресечения - прим. ТАСС) оставить без удовлетворения", - сообщила председательствующая по делу судья Оксана Голуб. Защита просила суд смягчить меру пресечения, изменив ее с содержания под стражей на освобождение под личное обязательство из-за ухудшения состояния здоровья Антоненко, однако суд счел аргументы недостаточными. Следующее заседание по делу об убийстве Шеремета назначено на 15:00 мск 2 февраля.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года. В его машине сработало взрывное устройство. Подозреваемыми по делу проходят бывшие участники силовой операции в Донбассе Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

По версии следствия, Дугарь якобы помогала готовить преступление, а Антоненко и Кузьменко непосредственно закладывали взрывчатку, а затем осуществили взрыв. Следователи также полагают, что они выполняли заказ "неустановленных лиц с целью создания в обществе крайне резонансного события с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Все трое отрицают предъявленные обвинения.

В декабре 2020 года Национальная полиция Украины с помощью Службы внешней разведки страны получила данные от 2012 года, которые представляют интерес с точки зрения установления заказчиков убийства журналиста. Позже фрагменты этой информации появились в публичном доступе в интернете: на аудиозаписях некие лица обсуждают убийство Шеремета. В частности, на обнародованных изданием EUobserver записях якобы фигурирует экс-глава белорусского КГБ Вадим Зайцев, который говорит о необходимости сделать "какую-то закладку" и таким образом убить Шеремета. Как сообщал позднее официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко, попавшие в интернет записи соответствуют версии украинского следствия и помогут найти заказчиков и организаторов убийства.

Ранее во вторник МВД Украины сообщило, что украинские следователи допросили свидетеля, передавшего обнародованные записи. В ведомстве уточнили, что полиция проверяет полученные от него данные, а аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу.