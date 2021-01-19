Суд избрал меру пресечения главе Росимущества Волгоградской области по делу о взятке

ВОЛГОГРАД, 19 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда избрал во вторник меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении руководителя территориального управления Росимущества по Волгоградской области Юрия Ефимова, сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская. Ранее во вторник сообщалось, что следователи предъявили Ефимову обвинение.

"Мера пресечения в виде запрета определенных действий избрана судом в отношении Ефимова, обвиняемого по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере"). Срок избранной меры пресечения - до 11 марта 2021 года", - сказала Вальковская. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Она уточнила, что постановлением суда Ефимову запрещено выходить за пределы жилого помещения, в котором он проживает, в период с 22 часов до 06 часов следующих суток; общаться с обвиняемым и свидетелями по уголовному делу; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет, за исключением вызова скорой помощи, правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб.

18 января такую же меру пресечения суд избрал руководителю управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Волгоградской области Владимиру Евстигнееву, обвиняемому по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере").

Евстигнеев возглавляет ведомство с 2018 года. По данным следствия, в силу занимаемой должности Евстигнееву стало известно, что на торги выставлена арестованная в рамках исполнительного производства элитная иномарка, которую главный судебный пристав Волгоградской области решил приобрести для себя через подставное лицо. Победитель торгов обязан был оплатить комиссионный сбор в размере 7% от стоимости автомобиля, иначе результаты были бы аннулированы. Решив сэкономить деньги, Евстигнеев потребовал, чтобы сумму комиссии (порядка 160 тыс. рублей) заплатил директор специализированной организации, которая в рамках государственного контракта занималась реализацией арестованного имущества.

Посредником в переговорах и получении денег выступил руководитель территориального управления Росимущества в Волгоградской области Юрий Ефимов, он стал руководителем управления в октябре 2019 года. Взамен обвиняемые пообещали предпринимателю попустительство в деятельности, в том числе неприменение в дальнейшем каких-либо штрафных санкций. Преступная схема была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и регионального главка МВД.