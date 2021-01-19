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Суд в Подмосковье арестовал троих обвиняемых в похищении младенца

Ребенок сейчас находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Суд арестовал троих обвиняемых в похищении младенца в Подольске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих обвиняемых в похищении младенца", - сообщила Врадий.

По данным следствия, 25 декабря 2020 года две женщины в квартире в Подольске, введя в заблуждение хозяйку квартиры о необходимости оказания срочной медицинской помощи ее месячному сыну, похитили его и скрылись в на автомобиле, которым управлял мужчина, осведомленный об их намерениях. По обвинению в похищении задержаны трое жителей Пензенской области. Мальчик сейчас находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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