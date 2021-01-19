Адвокат не подтвердил информацию о задержании экс-владельца "Трех китов"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Адвокат не подтверждает информацию о задержании бывшего владельца торговых центров "Три кита" и "Гранд" Сергея Зуева, ранее осужденного за контрабанду мебели.

"Я представляю Зуева в рамках арбитражных споров. Мне известно, что он на днях вернулся из Германии в Россию и, по моим сведениям, сейчас находится у себя дома. Факт его задержания я не подтверждаю", - заявил ТАСС адвокат Кирилл Труханов. Он добавил, что уголовное дело о самоуправстве существует давно. "Оно основано на показаниях одного человека, который абсурдно утверждает, что Зуев сам у себя украл имущество. Зуев категорически отрицает это обвинение", - сообщил юрист.

Ранее газета "Комсомольская правда" сообщила, что бизнесмен был задержан в Шереметьево по делу о самоуправстве. Источник в правоохранительных органах сообщил, что дело расследует полиция, а сам Зуев в рамках этого дела действительно находился в розыске.

Зуев был фигурантом громкого дела "Трех китов". В 2010 году он был приговорен к восьми годам колонии за контрабанду мебели. В конце 2011 года в связи с декриминализации ст. 188 УК РФ, по которой он был осужден, его освободили от отбытия наказания. Всего по делу проходили девять человек, которые получили различные сроки.