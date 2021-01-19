Суд начал повторное рассмотрение дела о гибели детей на Сямозере в отношении инструкторов

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 января. /ТАСС/. Петрозаводский суд возобновил во вторник слушания по делу о гибели 14 детей на озере в Карелии в 2016 году в отношении двух инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина, сообщил ТАСС адвокат Круподерщикова Дмитрий Маслов.

Три года спустя. Что произошло и кто виноват в гибели детей на Сямозере

Первый оправдательный приговор Петрозаводского горсуда в отношении Ильина и Круподерщикова по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, был отменен в ходе кассационной жалобы гособвинения. По решению Третьего кассационного суда в Санкт-Петербурге, дело в отношении молодых людей было направлено на пересмотр в суд первой инстанции в июне 2020 года, но в августе приостановлено до демобилизации Валерия Круподерщикова, проходящего срочную службу в армии.

"Слушания возобновились, сегодня прошло первое заседание", - сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что его подзащитный завершил службу в армии. По словам Маслова, дело еще не начали рассматривать по существу, во вторник заседание вновь отложили из-за нового защитника Павла Ильина. Ему дали время на ознакомление с материалами. Процесс возобновится 2 февраля.

Петрозаводский суд должен заново начать рассматривать уголовное дело о гибели детей в отношении инструкторов детского лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Павла Ильина и Валерия Круподерщикова, которых в 2019 году оправдал по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (Круподерщиков был признан виновным в оставлении людей в опасности, за что его приговорили к восьми месяцам колонии-поселения, однако освободили в зале суда в связи с истечением срока давности). В июле 2020 года дело снова поступило в горсуд Петрозаводска.

О трагедии и уголовном деле

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. В походе их сопровождал Валерий Круподерщиков, инструктор Павел Ильин в день трагедии в лагере отсутствовал.

Экс-директора лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В июне 2019 года Решетова в рамках рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде Карелии просила смягчить приговор, ссылаясь на то, что в момент трагедии она находилась в Москве и не могла принимать никаких решений. Однако суд оставил решение первой инстанции в силе - 9,5 года колонии общего режима.

В то же время Верховный суд Карелии отправил на новое рассмотрение дело в отношении сотрудников управления Роспотребнадзора Карелии - экс-главы ведомства Анатолия Коваленко и и. о. руководителя Людмилы Котович, которые также были оправданы ранее. Свое решение судья вынесет в марте 2021 года.