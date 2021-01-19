Суд приговорил к шести годам колонии экс-главу новосибирского инженерного центра ФСИН

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы приговорил к шести годам колонии руководителя новосибирского отделения Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН РФ Игоря Шайкова, признав его виновным в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Шайков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере"), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания Шайков И. Н. лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на два года", - сказали в суде. В пресс-службе добавили, что бывший заместитель Шайкова Андрей Краснюков также признан виновным в особо крупном мошенничестве, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима.

Еще один фигурант дела, глава новосибирского филиала ФГУП "НТЦ "Атлас" Игорь Раскинд, также признан виновным в особо крупном мошенничестве, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

"Гражданский иск ФСИН России удовлетворен, и с Шайкова, Краснюкова, Раскинда в пользу ФСИН России солидарно взысканы денежные средства в счет возмещения имущественного ущерба в размере 160 358 175 рублей", - отметили в пресс-службе.

По версии обвинения, в 2015 году ФСИН РФ в лице новосибирского отделения ГЦИТОиС, которое возглавлял Игорь Шайков, заключило с руководителем новосибирского филиала ФГУП "НТЦ "Атлас" договор о поставке для нужд тюремного ведомства порядка 1,5 тыс. компьютеров на сумму 160,358 млн рублей. Но в полном объеме компьютеры закуплены не были, а те, что поступили, были приобретены по завышенной цене. Осужденные отказались признать вину и требовали оправдательного приговора.