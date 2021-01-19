В центральный аппарат СК передадут дело о прорыве трубы в Волжском, где погибли двое

ВОЛГОГРАД, 19 января. /ТАСС/. Материалы уголовных дел по факту прорыва теплотрассы в городе Волжском, в результате которого погибли два человека, передадут для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства по итогам оперативного совещания председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

"Руководитель следственного управления по Волгоградской области доложил о ходе расследования уголовного дела по факту прорыва теплотрассы в городе Волжском, в результате которого пострадали четыре человека, из них двое погибли. Указанные уголовные дела Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования и наиболее полного исследования всех связанных с происшествиями обстоятельств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к расследованию трагедии Бастрыкин подключил Главное управление криминалистики (Криминалистический центр) Следственного комитета России.

Дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") возбуждено по факту прорыва теплотрассы в городе Волжском, произошедшего 3 января. Установлено, что тепловая магистраль, где произошло ЧП, введена в эксплуатацию 36 лет назад. Капитальный ремонт трубопровода произведен в 2003 году, а срок его службы истекает в 2023-м.

Начальник теплового района и главный инженер задержаны по подозрению в причастности к коммунальной аварии. Проверка показала, что они не предпринимали мер по поддержанию трубопровода в технически исправном состоянии, а также по выявлению и устранению образовавшихся повреждений, в том числе коррозии. Именно это привело в дальнейшем к непоправимым последствиям.